Deel dit artikel:











Kamerbrede motie moet Shell en NAM op knieën dwingen Hoofdkantoor van de NAM (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Na de SP komt ook GroenLinks woensdag in de Tweede Kamer met een motie over de aansprakelijkheid van Shell en dochterbedrijf NAM voor de schade in Groningen.

Geschreven door Goos de Boer

Onderzoeksverslaggever

Daarin worden de concerns verplicht alle mijnbouwschade te vergoeden. De afgelopen dagen is er grote twijfel ontstaan of NAM en Shell daar wel toe bereid zijn. Met als aanleiding de reactie van de NAM op het wetsontwerp voor een nieuwe mijnbouwwet. Minder verantwoordelijkheid In de reactie laat het gasconcern weten minder verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gaswinning in Groningen. Dat leidt tot een stroom van boze reacties in zowel Groningen als Den Haag. Gevreesd wordt dat moederbedrijf Shell op deze wijze van de aansprakelijkheid van de schade in Groningen af wil. En dat is tegen alle eerdere beloftes in, aldus Kamerleden van onder meer de PvdA, SP en ChristenUnie. Kamerbreed GroenLinks doet nu een dringend beroep op alle partijen om via deze motie een einde te maken aan alle onduidelijkheid. 'Het is van belang dat er een kamerbreed signaal komt. Met deze motie steunen wij minister Eric Wiebes bij zijn inspanningen om Shell en NAM verantwoordelijk te houden voor alle schade,' licht GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren toe. Gaswinningscongres De Groningse hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring laat overigens woensdag tijdens het tweede gaswinningscongres van de Rijksuniversiteit Groningen weten op dit punt twijfel te hebben over het wetsonderwerp. 'Er wordt onvoldoende duidelijkheid geschapen over de aansprakelijkheid. De NAM heeft wel een punt. Er is reden om twijfel te hebben,' vindt Bröring. Lees ook: - SP in motie: 'Geen cent compensatie naar Shell en NAM'

- PvdA eist dat top Shell en NAM op matje wordt geroepen

- NAM wil minder verantwoordelijkheden dragen bij nieuwe Mijnbouwwet

- 'Ik merk weinig nervositeit' bij bewindspersonen over dichtdraaien gaskraan