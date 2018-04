Groninger artiesten samen in kerstvoorstelling 'Sneuwitje en een stuk of 7 dwergen'

Een 'all star cast' noemen ze het in Amerika: een voorstelling met hoofdrollen voor bekende sterren. Bert Visscher, Alina Kiers, Jan Veldman, Frank den Hollander, Arno van der Heijden staan eind dit jaar samen op het toneel in een bijzondere kerstvoorstelling.

'Sneuwitje en een stuk of 7 dwergen' is de titel van de voorstelling die op 1 december in Geert Teis in Stadskanaal in première gaat.

Het stuk haakt in op de Engelse traditie van de Christmas pantomime, een eindejaarsvoorstelling waarbij allerlei genres door elkaar worden gemixt. Comedy, musical, slapstick, travestie en veel actuele grappen, dat is wat het moet worden.

Jan Veldman als sheriff

De basis van de voorstelling ligt al klaar. Jan Veldman schreef het eind jaren 80 voor het toenmalige Groninger theatergezelschap De Voorziening. Toen heette het Robin Hood en de Zeven Dwergen.

In die versie speelden onder anderen Jochem Meyer, Alina Kiers en Joop en Mads Witterman de hoofdrollen. In de nieuwe voorstelling speelt Alina Kiers opnieuw een van de hoofdrollen. Schrijver Jan Veldman speelt in Sneuwitje de rol van de sheriff.

Bert Visscher in vrouwenrol

De Groninger artiesten presenteerden hun voorstelling woensdag in De Nieuwe Kolk in Assen. Dat had alles te maken met Bert Visscher, die daar voor een uitverkochte zaal staat met zijn nieuwste voorstelling 'Hij wordt vanzelf moe'.

In Sneuwitje is Bert Visscher Zwarte Barbara. Jack Nieborg, bekend van de Shakespearevertolkingen in Diever, regiseert 'Sneuwitje en de 7 dwergen'.

Tournee

Sneuwitje is na de première in Stadskanaal te zien in de theaters in onder meer Winschoten, Delfzijl, Hoogezand, Groningen en Assen.