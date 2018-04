Nieuwe School misschien pas over twee jaar open: 'Dit had niemand voorzien'

De Nieuwe School in het Boukemapark in Uithuizen moet eerst verstevigd worden voordat er lessen plaats kunnen hebben.

Die aanpassingen kunnen in het slechtste geval nog wel twee jaar duren, zo laat de gemeente Eemsmond weten.

Ouders en schoolbesturen, van de drie scholen die in het nieuwe pand onderkomen krijgen, zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Eerst verstevigen

Nadat vorig jaar een parkeergarage in Eindhoven instortte kwam ook de school in Uithuizen in beeld. De nieuwbouw maakt gebruik van dezelfde constructie. De gemeente liet daarom extra onderzoek doen naar de veiligheid.

'De conclusie is nu dat de vloer eerst op twee punten verstevigd moet worden, voordat aanvullend onderzoek mogelijk is', zegt onderwijswethouder Harald Bouman.

'Nergens in Nederland staat een gebouw als onze school', legt hij uit. 'Niemand kan ons verzekeren dat de vloer veilig is en dat willen we wel zeker weten.'

'Dit had niemand voorzien'

De gemeente zit met de nieuwe ontwikkeling in de maag. 'Dit had niemand voorzien', legt de wethouder uit. 'Alle betrokkenen waren aan boord. Dit is uitermate vervelend, maar de veiligheid staat voorop.'

Hoeveel het verstevigen van de vloer in de school gaat kosten is nog onbekend. De gemeente spreekt mogelijk over een mogelijk significante investering, afhankelijk van de gekozen oplossing.

Aardbevingsbestendig

Na de afgelopen kerstvakantie zou het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden door de drie scholen: de katholieke De Schelp, openbare basisschool Brunwerd en de christelijke Koning Willem-Alexanderschool.

De huidige schoolgebouwen zijn niet aardbevingsbestendig en dat zou het nieuwe gebouw wel moeten zijn.

