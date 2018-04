Gronings theatergezelschap brengt musical Chess op de planken

GOOV Muziektheater gaat volgend jaar de musical 'Chess' op de planken brengen. De repetities voor het stuk dat in juni 2019 in de Groninger Stadsschouwburg in première gaat zijn inmiddels begonnen.

'We voeren eenmaal in de drie tot vijf jaar een zelf geschreven musical op', vertelt Els van den Berg van GOOV.

Na Jacques J. de Musical van afgelopen jaar, over Jacques D'Ancona, is er dus weer een bestaande musical aan de beurt

Muziek van ABBA-leden

Er is ditmaal door GOOV gekozen voor de musical Chess. Die is geschreven door Tim Rice, met muziek van Benny Andersson en Björn Ulvaeus van ABBA.

Het is een musical over het wereldkampioenschap schaken dat in 1972, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, op IJsland werd gespeeld. De tweekamp ging tussen de legendarische Rus Boris Spasski en de excentrieke Amerikaan Bobby Fischer.

'Een actueel thema'

'En gezien de nu weer oplopende spanningen tussen Amerika en Rusland is dat een heel actueel thema', zegt Van den Berg.

'Bovendien zitten er in Chess ook flinke partijen voor het koor en dat is voor GOOV belangrijk, zodat veel leden op het toneel kunnen staan.'

Regisseur Tim Meeuws

Jack Nieborg, die de musical Jacques J. vorig jaar regisseerde, is in juni 2019 druk met openluchtvoorstellingen in Diever en is niet beschikbaar. Mede daarom is voor de regie gekozen voor Tim Meeuws. Meeuws was eerder regisseur bij GOOV Muziektheater bij Jekyll & Hyde (2003) en Joseph and the amazing technicolor dreamcoat (2005).

De musical Chess zal van 20 tot en met 23 juni 2019 opgevoerd worden in de Stadsschouwburg Groningen.

