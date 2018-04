Straks betaald parkeren op Helperplein en Verlengde Hereweg

De gemeente Groningen wil betaald parkeren invoeren op het Helperplein en de Verlengde Hereweg. Nu mogen automobilisten er nog de hele dag gratis parkeren.

Volgens wethouder Paul de Rook zorgt dat regelmatig voor een overvolle parkeerplaats.

Langparkeerders

'Niet alleen het winkelend publiek parkeert daar, ook bewoners en mensen die er werken. Eén vijfde is langparkeerder. Dat is ondernemers een doorn in het oog', aldus De Rook.

Het betaald parkeren geldt straks van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur, op donderdag tot 21:00 uur. De eerste anderhalf uur is gratis, om winkelend publiek tegemoet te komen.

Drempels

Daarnaast komen er op de Van Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat drempels, om de situatie aldaar veiliger te maken.

De blauwe zone op de Verlengde Hereweg gaat verdwijnen. Dit werkt volgens de wethouder niet goed. 'Het werkt pas als je heel intensief controleert', zegt De Rook.

Andere straten nog gratis

Een aantal bewoners denkt dat langparkeerders straks in de straten rondom het Helperplein gaan parkeren en willen daarom daar ook betaald parkeren invoeren. Volgens de gemeente is daar echter te weinig draagvlak voor, waardoor dat voorlopig gratis blijft.

De gemeente legt de maatregelen de komende weken voor aan de raad. Als die akkoord gaat, wordt het betaald parkeren ingevoerd.