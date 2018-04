Krakers op terrein oude suikerfabriek moeten vertrekken (Update)

De krakers die op een braakliggend terrein bij de voormalige vloeivelden van de oude suikerfabriek aan de rand van Hoogkerk staan, moeten vertrekken.

Dat hebben ze eerder deze week van de gemeente Groningen te horen gekregen. 'Uiterlijk vandaag moeten ze weg, anders zetten we juridische stappen', zegt een woordvoerder.

Sinds zondag gekraakt

De groep nam afgelopen zondag bezit van het terrein. 'Om zo zelfvoorzienend mogelijk te leven in een groene omgeving', schreven ze in een verklaring.

De gemeente stelt dat de krakers er zonder toestemming zijn neergestreken en dat op het terrein woningbouw gepland is.

Update: Overleg met gemeente

Volgens één van de krakers wil de groep het terrein alleen verlaten als er alternatieve woonruimte gevonden is. Daarover heeft de groep woensdagmiddag nog schriftelijk overleg met de gemeente.

'Zij kunnen ons een alternatieve plek voorstellen. We hopen daarmee een rechtszaak nog te voorkomen. Verder zoeken we ook zelf nog naar een andere plek om te wonen. Op onze vorige locatie, bij industrieterrein Driebond, kregen we op korte termijn te horen dat we moesten vertrekken. Daarom zitten we nu hier'

