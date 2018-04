Tijdelijke krachten helpen Voedseltuin Opende uit de brand

'Overweldigend, fantastisch. Ik ben uit de brand', jubelt Appie Wijma van Voedseltuin Tuuntje in Opende. Vorige week deed Wijma via RTV Noord een oproep voor tijdelijke vrijwilligers.

Die oproep heeft geholpen; maar liefst twintig mensen hebben Wijma de afgelopen dagen geholpen pootgoed als sla- en andijvieplanten in de grond te krijgen.

Levering in gevaar

Wijma zat vorige week met de handen in het haar. Door ziekte waren er nog maar twee vrijwilligers over om de groenten te poten. Tuuntje levert verse groenten levert aan negen voedselbanken in onze provincie. Door het tijdelijke tekort aan helpers dreigde de levering aan de voedselbanken in gevaar te komen.

Een hele opluchting

Meteen na de oproep melden de eerste vrijwilligers zich. Wijma: 'Ze komen overal vandaan; uit Leek, Oldekerk, Niekerk en ook een studentenvereniging uit de stad meldde zich aan. Zaterdag waren we al met veel mensen aan het werk en het is gelukt om alle zesduizend planten op tijd te poten. Een hele opluchting.'

'En weet je wat zo mooi is?', voegt Wijma er lachend aan toe: 'Een aantal wil als vaste vrijwilliger bij ons blijven en meehelpen en anderen kan ik bellen als oproepkracht.'

