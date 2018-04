Vier maanden cel vanwege diefstallen: 'Ik verdien de straf, heel simpel'

Een 36-jarige man uit Groningen moet voor zes diefstallen vier maanden de cel in. Daarnaast kreeg hij ook twee maanden voorwaardelijk.

De diefstallen vonden plaats van maart tot eind november vorig jaar. Hij nam onder meer vlees en een koffiezetapparaat mee uit een supermarkt en parfum bij een drogisterij.

Diefstal van AED's

'Opvallend is de diefstal van AED's uit een parkeergarage van Q-park in Stad', zei de rechter tegen de man. De Groninger draaide in september drie draagbare reanimatietoestellen van de muur van de parkeergarage. Dat deed hij om ze te verkopen.

Van het geld betaalde hij schulden, onder meer bij prostituees. 'Ik schaam me kapot', zei de man op zitting.

Hij werd herkend op camerabeelden en bekende zijn daden deels.

'Ik moet Nederland uit'

De man heeft een verslavingsverleden, en wil daarvoor naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika. 'Ik moet Nederland uit.'

Strafblad

Ondanks zijn goede voornemens moet de man van de rechter eerst zijn staf uitzitten. Hij heeft een strafblad waar veelal diefstallen op prijken.

In 2004 werd de man in hoger beroep vrijgesproken van brandstichtingen in onder meer Leeuwarden en Groningen, nadat de rechtbank in Groningen hem daarvoor eerder veroordeelde tot vier jaar cel.

De man bedankte de rechter en de officier vriendelijk voor hun geduld en voor de uitspraak. 'Ik verdien de straf, heel simpel.'