Raakt Refaja Stadskanaal zijn afdeling acute zorg kwijt?

De kans lijkt groot dat het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal over tien jaar geen afdeling acute zorg meer heeft.

Dat blijkt uit een voorstel dat de Treant Zorggroep, waar het Refaja onder valt, heeft gepubliceerd. Het is een discussiestuk, waar alle betrokken partijen nog hun zegje over mogen doen. In het najaar valt vervolgens het besluit.

Op termijn te duur

Treant heeft ook ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen. Ook die ziekenhuizen hebben nu nog een afdeling acute zorg. Maar het bestuur concludeert dat dit op termijn te duur is. Daarom moet er op termijn één afdeling acute zorg komen, in een nieuw te bouwen interventiecentrum.

Sneller dan gedacht

De bouw van het interventiecentrum is volgens bronnen binnen Treant sneller aan de orde dan tot nu toe werd gedacht, schrijft RTV Drenthe. Waarschijnlijk binnen drie tot vijf jaar.

Waar het interventiecentrum komt, staat volgens woordvoerder Selma Hoekstra van Treant nog niet vast. Maar het zal op een centrale plek in het zorggebied van de zorggroep komen.

'We houden ons aan de aanrijtijden'

Volgens Hoekstra hoeven inwoners van Stadskanaal en omgeving niet bang te zijn dat ze bij een spoedgeval te lang onderweg zijn. Het Refaja houdt een afdeling spoedeisende hulp. 'De aanrijtijden zijn wettelijk vastgelegd, daar houden we ons aan.'

In een eerdere versie van dit artikel werden de begrippen 'acute zorg' verward met 'spoedeisende hulp'. 'Het gaat dus om het centraliseren van de 'acute zorg', bedoeld voor patiënten die bijvoorbeeld een complexe operatie moeten ondergaan.



Op de spoedeisende hulp worden - onder anderen - patiënten behandeld , die een ongeluk hebben gehad.

