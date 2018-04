'Er is geen kok meer te krijgen in Stad'

Restaurants in Stad schieten als paddenstoelen uit de grond, maar daarmee ontstaat ook een groot tekort aan goede koks.

MKB Noord maakte zich al eerder zorgen en het beeld wordt bevestigd door uitzendbureaus en restaurants.

'Het wordt steeds erger'

Uitzendbureau MF horeca in Groningen ziet de tendens ook: 'De laatste jaren zijn er honderden nieuwe eetgelegenheden bijgekomen', zegt Jacko de Haan van het uitzendbureau. 'Het aantal koks was altijd al schaars, maar dat wordt steeds erger.'

Het heeft volgens De Haan ook te maken met de zorg voor het personeel. 'In de Randstad zie je dat eigenaren met verbeterende arbeidsvoorwaarden op de proppen komen. Dit om het vak aantrekkelijker te maken. Groningen moet daar ook aan geloven.'

Concepten worden aangepast

'Sommige horecagelegenheden passen hun concept zelfs aan, waardoor minder koks nodig zijn tijdens de piekuren', stelt Bob Hoogerhuis van Mise en Place, een uitzendbureau dat veel tijdelijke koks levert in Stad.

'Die gaan bijvoorbeeld tapas serveren, wat 's middags al gemakkelijk voor te bereiden is.'

'Ik zou nu geen goede kok vinden'

Ook restaurants in de Stad zien het schrijdende tekort aan koks. 'Als ik nu een goede kok zou zoeken is die niet te vinden', weet Timo van Houdt, eigenaar van 'Houdt van eten' aan de Herestraat.

'In het Westen is het nog erger en ik hoop niet dat we die kant op gaan', gaat Van Houdt verder. 'Misschien help meer aandacht voor het vak op middelbare scholen.'

Restaurants zoeken bij opleidingen

Het tekort is ook te merken bij het Noorderpoortcollege. Dagelijks komen daar verzoeken binnen van restaurants die op zoek zijn naar personeel.

'Dan vragen ze of wij nog een leerling hebben voor een werkervaringsplek', zegt Janny de Vries die teammanager is van 'Horeca en bakkerij' bij de school.

'Het is heel hard werken voor weinig loon'

'Op het Noorderpoortcollege melden zich jaarlijks zo'n tachtig leerlingen aan voor de opleiding tot kok', vertelt De Vries. 'Dat aantal is stabiel, maar we zien wel een toename in leerlingen die de opleiding willen combineren met werk.'

De Vries benadrukt de leuke aspecten van het vak, maar waarschuwt ook voor de mindere kanten. 'Het is heel hard werken voor weinig loon. Altijd in de avonduren en het weekend werken heeft natuurlijk gevolgen voor je sociale leven.'

