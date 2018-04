Doodzieke witwasser krijgt taakstraf en moet uitkering terugbetalen

Een doodzieke Stadjer moet voor witwassen een taakstraf van honderd uur uitvoeren. Tegen hem was twee weken geleden elf weken celstraf geëist. Hij heeft een bedrag van 54.432,92 euro witgewassen.

De 52-jarige man kwam tussen 2013 en 2015 bij de sociale recherche in beeld, omdat hij moest rondkomen van een bijstandsuitkering en allemaal dure auto's kocht. Zo had hij een auto van 20.000 euro, die hij een jaar later inruilde voor een grotere wagen. Daar legde hij 19.000 euro bij. Ook kocht hij andere dure spullen.

Katvanger

Een 'Turkse man' uit het drugscircuit zou de verdachte grote bedragen in contanten hebben gegeven. De Stadjer was katvanger, volgens zijn verhaal. Met het gekregen geld mocht hij dure auto's kopen en daar zelf ook gebruik van maken. De naam van deze Turkse suikeroom is tot op heden onbekend gebleven.

'Geen andere conclusie dan witwassen'

De rechtbank vindt bewezen dat de man onverklaarbare contante uitgaven deed. 'Geen andere conclusie dan witwassen', zei de rechter.

De Stadjer heeft een kwetsbare gezondheid. Door leverkanker heeft hij nog hooguit anderhalf jaar te leven. Daarom veroordeelde de rechter hem niet tot een celstraf, maar een taakstraf.

Uitkering terugbetalen

De uitkering die hij kreeg moet hij terug betalen. Het geld dat hij aan het witwassen overhield hoeft hij van de rechtbank niet te betalen, omdat hij waarschijnlijk niet lang genoeg leeft om aan de verplichtingen te voldoen.

