Voormalig wethouder van Marum blijft actief voor zijn oude gemeente

Wethouder Hans de Graaf van Marum, die wethouder wordt in de gemeente Tynaarlo, neemt niet definitief afscheid van zijn oude werkgever. De Graaf (ChristtenUnie) wordt tijdelijk ingehuurd als programmamanager.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

De functie is in het leven geroepen om De Graaf lopende dossiers te laten afhandelen. Hij doet dit onder de politieke verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum. De benoeming gaat in op 24 april.

Lees ook:

- Nieuw college Tynaarlo rond: wethouder De Graaf verlaat Marum