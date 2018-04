Wie dumpte er twintig pasgeboren lammetjes in Marum?

Aan de Leidijk in Marum zijn ongeveer twintig pasgeboren lammetjes dood gevonden. De dieren zaten in drie vuilniszakken.

Volgens de politie leefden de lammetjes mogelijk nog toen ze werden gedumpt.

Drie zakken

Volgens hoofdagent Leon Helder van politieteam Ommelanden West trof een medewerker van de gemeente Grootegast de lammetjes aan in drie vuilniszakken. 'Die heeft ze meegenomen naar het gemeenteterrein. In elke vuilniszak zaten ongeveer zeven lammetjes.'

Een aantal jaren geleden maakte Helder eenzelfde geval mee. Toen ging het om twee lammetjes die achter waren gelaten door een hobbyboer. Hij wilde niet betalen voor de afvoer van de dode dieren. Helder: 'Het is speculeren, maar het zou dit keer om dezelfde reden kunnen gaan.'

De herkomst van de gebruikte blauwe zakken wordt momenteel onderzocht.

Zoektocht naar dader

Via social media is de politie een zoektocht naar de dader(s) begonnen. 'Wij willen er graag achter komen wie er verantwoordelijk is voor het dumpen van deze diertjes. Heeft iemand iets gezien of gehoord? Of weet je iemand die een behoorlijk aantal lammetjes mist?

Meld u dan via 0900-8844 of via een PB. Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.'