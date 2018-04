Mollema zesde in de Waalse Pijl

Wielrenner Bauke Mollema is als zesde geëindigd in de klassieker Waalse Pijl. Tom-Jelte Slagter eindigde op plaats twaalf.

De Fransman Julian Alaphilippe was de sterkste op de traditionele slotklim van de steile Muur van Huy en versloeg Alejandro Valverde. De Spanjaard had de voorgaande vier edities gewonnen.

Vijfde keer top-tien

Het is de vijfde keer dat Mollema (Trek-Segafredo) de top-tien van de klassieker door de Belgische Ardennen haalt. In 2014 haalde hij zijn beste uitslag: vierde.

Zondag Luik-Bastenaken-Luik

Mollema eindigde afgelopen zondag in de Nederlandse klassieker Amstel Gold Race buiten de top-tien. Hij werd 35ste. Komende zondag start Mollema in Luik-Bastenaken-Luik, de laatste van de voorjaarsklassiekers.

'In de Gold Race was ik niet tevreden. Ik moest te vroeg eraf. Maar misschien had ik die koers wel nodig. Ik ben blij dat ik vandaag een stapje heb gezet', vertelt Mollema.

'Ik heb alles gegeven'

'Ik zat de hele dag vooraan bij het opdraaien van de beklimmingen. Bij de laatste reed ik ook bij de eerste tien. Er werd volle bak omhoog gereden, de eerste vijfhonderd meter nog harder dan andere jaren. Toen brak het. Daarna ben ik even eigen tempo gaan rijden en de laatste honderdvijftig meter weer gaan staan. Ik heb alles gegeven.'

