Steeds meer huizenverkopers in aardbevingsgebied opgescheept met restschuld

Het aantal huiseigenaren in het aardbevingsgebied dat na de verkoop van hun huis blijft zitten met een forse restschuld neemt toe. Dat constateert de Rabobank Noord-Groningen.

Exacte cijfers heeft de bank niet. 'Maar het groeit wel. Dat merken we,' vertelt commercieel directeur Nico Visser.

De waarde van woningen in het aardbevingsgebied is stevig gedaald door alle problemen rond de gaswinning. Met name bij de verkoop merken de huiseigenaren dat. De opbrengst is lang niet altijd voldoende om de hypotheekschuld volledig af te lossen.

Passende oplossing

De bank zegt oog te hebben voor deze problemen. 'Daar kunnen we niet omheen. We doen er alles aan om rekening te houden met de belangen van de klant. We zoeken samen naar een passende financiële oplossing,' licht Visser toe tijdens het gaswinningscongres van Rijksuniversiteit Groningen.

Versneld aflossen

Opvallend is verder dat een groeiende groep huizenbezitters in het aardbevingsgebied versneld de hypotheek aflost. 'Mensen hebben in de gaten wat er aan de hand is. Ze weten door alle onderzoeken en discussies dat de waarde van hun woning sterk daalt. Ze willen daar ook echt iets aan doen. Maar dat lukt natuurlijk niet iedereen.'

De Rabobank zegt de klanten die door de de gaswinningsellende in de problemen zitten, niet in de kou te laten staan. 'De bank houdt absoluut rekening met de situatie. Ook als dat ons geld kost.'

Veelkoppig monster

De bank heeft een interne Taskforce Aardbevingen opgericht. 'Het aardbevingsdossier is een veelkoppig monster. Daar kunnen we als grote bank in het gebied niet om heen. Dat vraagt van ons ook om een antwoord op de vraag: hoe gaan we daar mee om?'

De Rabobank heeft in Noord-Groningen een kwart van de hypotheekmarkt in handen. In totaal heeft de bank voor 850 miljoen euro aan hypotheken uitstaan in het aardbevingsgebied.

Lees ook:

- Kamervragen over hypotheekproblemen in aardbevingsgebied

- Honderden problemen met hypotheek in bevingsgebied (update)

- NAM verliest hoger beroep: waardevermindering moet direct worden vergoed update

- Huizen in Groningen zijn door gaswinning ruim twee procent minder waard