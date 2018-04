Deel dit artikel:











Gevangene met drugs in de cel moet voorwaardelijk boeten Een amfetaminetest. (Foto: ANP)

Een 34-jarige man uit Hoogezand-Sappemeer die verbleef in de Penitentiaire Inrichting Esserheem in Veenhuizen had in juli vorig jaar 2,79 gram amfetamine in zijn bezit. De rechtbank in Assen legde hem hiervoor woensdag een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken op.

De man werd in juli vorig jaar gepakt met twee zakjes met 'witte poeder'. In zijn cel lagen nog zeven zakjes en een document met daarop verschillende geldbedragen. Na een test bleek de poeder amfetamine te zijn. 'Tweede vervolging' De gevangenis plaatste de man daarop in de isolatiecel. De advocaat van de man vindt dan ook dat de Groninger al gestraft is en het Openbaar Ministerie daarom niet alsnog een straf mag eisen. Hij wilde dat het OM niet-ontvankelijk werd verklaard. “Een tweede vervolging voor hetzelfde feit mag niet”, beargumenteerde hij. Dilemma De advocaat stelde de politierechter hiermee naar eigen zeggen voor een dilemma, waardoor ze niet direct, maar aan het einde van de middag uitspraak deed. De rechter was het echter niet eens met de lezing van de advocaat. Volgens haar is de man door de gevangenis gestraft voor het overtreden van de regels in de Penitentiaire Inrichting en ging het woensdag om overtreding van de Opiumwet. ISD-maatregel De man werd eerder een ISD-maatregel opgelegd, een combinatie van cel en behandeling voor veelplegers. Om de behandeling niet in de weg te zitten veroordeelde de rechter de man tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar.