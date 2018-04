Donar-coach verheugt zich op 'elektrische sfeer' in 'blauw' MartiniPlaza

De spanning stijgt bij basketbalclub Donar. Donderdagavond kunnen de Groningers zich plaatsen voor de finale van de Europe Cup. Dan moet er in een uitverkocht MartiniPlaza met meer dan tien punten verschil gewonnen worden van Reyer Venezia.

De Italiaanse kampioen versloeg Donar vorige week dinsdag in Italië met 82-72

Bijzonder

De coach van Donar had onlangs een moment waarop hij besefte hoe bijzonder deze situatie is. 'Het was voor de wedstrijd in Venetië, we hadden ons geplaatst voor de halve finale en toen keken ze bij Radio 1 terug in de geschiedenis van het Nederlandse basketbal,' zo begint Erik Braal zijn anekdote.

Halve finale 1979

Braal vervolgt: 'Kees Akerboom senior was te gast in de studio en die keek terug op hun halve finale in 1979 (red. met Den Bosch), ook tegen een Italiaanse tegenstander en hoe ze na verlenging door gingen naar de finale. Ze probeerden parallellen te trekken.'

Glinstering

Wat Braal in het bijzonder opviel, was nog steeds de glinstering in de ogen van Kees Akerboom senior. 'Toen hij aan het praten was over die wedstrijd. En toen bedacht ik wel: dat zullen wij over twintig jaar ook hebben. Dus heel bijzonder.'

Spanning

Nu de club overspoeld wordt door (media)aandacht vanuit het hele land, is het de vraag of dat misschien ook meer spanning met zich meebrengt. 'Ik heb er in elk geval geen last van, ik hoop de spelers ook niet.'

Iets scherper

'Ik denk dat het belangrijk is dat we in de eerste wedstrijd hebben laten zien dat we er tegen kunnen spelen. Dat geeft ook vertrouwen. Als we onze fouten wat beperken en iets scherper zijn in bepaalde onderdelen, dan hebben we gewoon een kans.'

Blauw

Braal hoopt donderdagavond tegen een 'blauwe muur' van supporters aan te kijken. 'We doen eigenlijk een oproep aan iedereen om in het blauw te komen. We weten wat voor ongelooflijk elektrische sfeer er heerst in MartiniPlaza bij Europese wedstrijden.

Geweldig feest

'Dus kom in het blauw en laat zien dat we deze wedstrijd met z'n allen uit het vuur kunnen slepen. En hopelijk hebben we aan het eind een geweldig feest', besluit Braal.

Live op radio, internet en TV

De wedstrijd is donderdagavond vanaf 19.00 uur live te volgen bij RTV Noord via radio, internet en TV. Op radio wordt het commentaar verzorgd door Henk Elderman, voor tv zijn Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra de commentatoren.

