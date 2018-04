'Neem maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A7 bij Hoogkerk'

De gemeenteraad van Groningen heeft het stadsbestuur de opdracht gegeven om met de aannemer van de Zuidelijke Ringweg te kijken naar maatregelen die het snelweglawaai van de A7 bij Hoogkerk verminderen.

De complete gemeenteraad stond achter de motie die is ingediend door oppositiepartij SP.

Stil asfalt

De Vereniging Wijkraad Hoogkerk trok bij politiek Groningen aan de bel over het snelweglawaai omdat omwonenden overlast ervaren van de A7. Volgens plan zou er stil asfalt worden aangelegd tussen het Vrijheidpsplein en viaduct Hoogkerk. Dat asfalt zou gelijktijdig met de komst van de nieuwe busbaan op de A7 komen. De busbaan is er, maar het stille asfalt niet.



Maatregelen

De raadsleden willen dat er maatregelen worden genomen die gelijkwaardig zijn aan het effect van het stille asfalt. 'Er zou geen geluidsgat ontstaan want het stille asfalt zou er liggen voor de bouwvak van 2018', zegt Jetze Luhoff (D66).



Vertraging

Door eigen uitzoekwerk kwam de Wijkraad er achter dat het stille asfalt niet volgens afspraak in 2018, maar rond 2020 aangelegd gaat worden.

'Sinds jaar en dag hebben omwonenden van de A7 last van toenemend verkeerslawaai', zegt SP-raadslid Wim Koks. 'Omwonenden dachten dat het einde in zicht was omdat het stille asfalt er in 2018 zou komen. Nu komt het er pas in 2021 en daar moesten bewoners op eigen houtje achter komen.'

Communicatie



Max Blom (VVD): 'Ik hoop dat de aannemer hier goede lessen uit trekt. Er is hier wel wat misgegaan betreft de communicatie.'



Nog voor de zomer moet het stadsbestuur de raad op de hoogte brengen van de maatregelen die genomen worden.

