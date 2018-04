Onafhankelijk Raadsman: 'Onzekerheid over versterking maakt mensen kapot'

'Langdurige onzekerheid is funest voor het vertrouwen en maakt sommige mensen echt kapot. Dat moeten we niet laten gebeuren.' Die noodkreet komt van Onafhankelijk Raadsman Leendert Klaassen.

Het staat in zijn jaarverslag van 2017.

Vurig pleidooi

Klaassen houdt daarin een vurig pleidooi om een einde te maken aan de grote onzekerheid over het bouwkundig versterken van huizen in het aardbevingsgebied. Hoe het daar verder mee gaat is onduidelijk, na het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen af te bouwen en in 2030 te stoppen.

Pijnpunten

In het jaarverslag wijst Klaassen er op dat het aantal klachten over de versterkingsoperatie is verdubbeld. 'Communicatie en de lange duur van het proces zijn de grootste pijnpunten. Vooral wanneer de onzekerheid voortduurt en er matig of niet wordt gecommuniceerd gaat het mis. Dit heeft zijn weerslag op de mensen.'

Het aantal klachten over de schade-afwikkeling blijft onverminderd hoog. Ook in 2017 ging er veel mis. Driekwart van de 234 klachten ging over slechte communicatie of een te lange afhandelingstermijn.

Moedeloos

Leendert Klaassen wordt daar niet vrolijk van: 'Dat is iets om moedeloos van te worden. Ik hoop dat met het nieuwe schadeprotocol betere resultaten worden geboekt.'

Recent heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade de schade-afwikkeling overgenomen. De NAM staat nu volledig buiten spel.

Laatste kans

Klaassen daarover: 'Dit is de laatste kans om het goed te doen en het is daarom een forse uitdaging voor de verantwoordelijke partijen."

Klachten over de afhandeling van schade door deze nieuwe commissie kunnen vanaf nu ook bij de Onafhankelijk Raadsman worden ingediend.

Klaassen is inmiddels vijf jaar actief als raadsman. In die tijd zijn meer dan duizend klachten bij hem ingediend.

