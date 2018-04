Steeds als ik bij de dokter was geweest, dacht ik: 'Dat had ik willen vragen'

Je kent het misschien wel: je bent net bij de dokter geweest en dan herinner je je weer de vraag die je hem wilde stellen. Een MedGezel moet voorkomen dat je belangrijke vragen aan de huisarts vergeet. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) MedGezel versterkt positie van patiënt

MedGezellen zijn geneeskundestudenten die samen met patiënten naar de arts gaan. Zij ondersteunen hen tijdens het consult. Wij gingen mee met An en haar MedGezel Jesse.

2) Zomerse dag

Zes weken geleden stond ze nog op de schaats, maar vandaag is onze verslaggever Beppie in een zonovergoten Noorderplantsoen. En ze is niet de enige. Hoe hebben Groningers de eerste zomerse dag van dit jaar beleefd?

3) Grootste Grunneger hits

De Groningse rapper Kraantje Pappie heeft een dikke hit te pakken met zijn nummer 'Lil Craney'. Eric Bats is het archief ingedoken op zoek naar landelijke hits van andere Groninger artiesten. Herinner je je deze nog?

4) 'Haren is verkeerd neergezet'

De race lijkt gelopen, alle protesten uit Haren ten spijt. Een meerderheid van de Tweede Kamer bleek gisteravond vóór een fusie van Haren met Groningen en Ten Boer. Hein Bloemink, hoofdredacteur van Haren De Krant, was ook bij het debat in Den Haag. Volgens hem is Haren daar op een verkeerde manier neergezet.

5) Dit is de nieuwe stem in jouw bus

Meer dan tweeduizend bushaltes en meer dan drie maanden werk: het was een monsterklus voor stemacteur Gert Jan van Stralen. Sinds vandaag vertelt hij je in alle bussen van Qbuzz waar je bent. Beppie wil weten hoe de perfecte busstem klinkt.

6) Sneuwitje

De mussen vielen vandaag dood van het dak en zij kondigden een kerstvoorstelling aan: Bert Visscher, Frank den Hollander, Alina Kiers, Jan Veldman en Arno van der Heijden spelen allemaal een rol in het stuk 'Sneuwitje'. Maar wie heeft nu eigenlijk de hoofdrol?

7) Prijsvraag

Nog anderhalve week en dan is het zover: Koningsdag in Groningen. Tot die tijd spelen we onze quiz 'Wanneer was dit?' Hieronder zie je de opgave van vandaag.

Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.