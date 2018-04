Zeventien Groningse bedrijven werkten met mogelijk asbesthoudend straalgrit

Zeventien Groningse bedrijven staan op een lijst met Nederlandse bedrijven die gewerkt hebben met straalgrit dat mogelijk vervuild was met asbest.

De lijst met deze en 600 andere ondernemingen is door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag vrijgegeven. Dat meldt de NOS. Op de lijst staan onder meer enkele ondernemingen van Gasunie, Machinefabriek Rusthoven in Groningen en Visser en Smit Hanab Pre-Fab in Veendam.

Via tussenhandel

Straalgrit wordt onder meer gebruikt om roest of verf te verwijderen van stalen of kunststoffen ondergronden, en voor onderhoud, renovatie en bouw. De betrokken bedrijven kochten het van Eurogrit in Dordrecht of via de tussenhandel. Het vervulde staalgrit zou sinds 2015 in de handel zijn.

Onderzoek

Onderzoeksinstituut TNO doet op verzoek van de staatssecretaris onderzoek naar de risico's tijdens het werken met het verontreinigd staalgrit. De uitkomsten daarvan worden nog deze zomer verwacht.

Geschrokken

Volgens de Inspectie SZW, die de lijst samenstelde, is de kans aanwezig dat werknemers van de bedrijven op de lijst zijn blootgesteld aan asbest. Vakbond FNV en andere organisaties hadden om de lijst gevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur. (WOB)

De vakbond reageert geschrokken op het nieuws: 'Hoe is het mogelijk dat in een ontwikkeld land een stof, waar iedereen in ons land terecht doodsbenauwd voor is, verkruimeld over het hele land als pepernoten is uitgestrooid?', zegt beleidsadviseur Wim van Veelen van de FNV. 'Laten we hopen dat het lage blootstellingen zijn.'

Groningse bedrijven

De Groningse bedrijven op de lijst die de staatssecretaris woensdag bekend heeft gemaakt:

* Gasunie Groningen

* Machinefabriek Rusthoven in Groningen

* Visser en Smit Hanab Veendam

* Roskamp Automaterialen Stadskanaal (hier is de straalgrit ongebruikt teruggenomen door de leverancier)

* Powerplustools Nederland Marum

* Quick Multi Repair Hoogezand (hier is de staalgrit wel geleverd maar nooit gebruikt)

* Sealteq Noord Stadskanaal

* Klusbedrijf Baron Grootegast

* Kuurman Noord Hoogezand

* Groenewold en Dijkhuizen Delfzijl

* Handelsonderneming Nink Groningen

* Gasstation Uithuizen Uithuizen

* Hibex Groningen

* Homan Reklame Leek

* Bos Total Cleaning Groningen

* Auto De Groot Haren

* Van Houten Motoren Marum