Nieuw zorginitiatief moet patiënten helpen tijdens consult

Je kent het wel: je bent bij de dokter geweest, maar vergeet die ene belangrijke vraag te stellen. Daarom kunnen Groningers nu via het nieuwe initiatief MedGezel een geneeskundestudent meenemen naar het consult.

An Boeks uit Stad bijt woensdagochtend het spits af. Ze heeft bloedarmoede, en komt al jaren bij haar arts over de vloer. Tóch vindt ze het fijn dat ze wordt ondersteund met praktische zaken rond het gesprek.

'Ook al ga je vaak naar de arts, er zijn momenten dat je denk: dat had ik nog moeten vragen. En dan is het gewoon fijn dat iemand helpt en ondersteunt.'

Bij de start van MedGezel staat geneeskundestudent Jesse Koper, An bij tijdens haar consult. Vooraf bespreekt hij met An wat ze van de arts wil weten en wat ze aan de arts wil vertellen. Zo probeert hij zich in te leven in de problematiek van patiënten als An.

Geneeskundestudent Jesse Koper staat An bij tijdens het gesprek



Luisteren en uitleggen

'We helpen een patiënt om dat de kunnen zeggen wat hij of zij wil vertellen. We luisteren goed mee en leggen medische vaktermen uit en nemen het gesprek naderhand nog een keer door', vertelt Jesse.

Eerste gesprek

De pilot begon woensdag in het UMCG. Jesse ondersteunde An bij het gesprek met haar behandeld arts Sophia de Rooij. Ook De Rooij ziet de voordelen van zo'n 'buddysysteem'.

'Ik zie dat er in de praktijk veel vraag naar is. De oudere patiënten die ik behandel zijn vaak gespannen. Sommigen zetten vooraf wat vragen op papier, maar anderen laten het over zich heen komen. Waardoor het thuis lastig is uit te leggen wat er precies is gezegd', zegt De Rooij.



Last van emoties

Het idee van MedGezel komt uit de koker van kinderarts Giliam Kuijpers. 'Ik heb letterlijk mijn hart gevolgd', zegt Kuijpers. 'Na een hartinfarct zat ik plots aan de andere kant van de tafel. Zelf als dokter merkte ik dat ik last had van de cultuur in het ziekenhuis. Je bent afhankelijk en hebt last van emoties. Daarom is het echt nodig dat een onafhankelijk specialist je ondersteunt.'

In Den Haag wordt al langer gesproken over dit soort 'zorgbuddy's'. Het CDA wilde de zorgbuddy landelijk als vrijwillige positie invoeren. Met MedGezel geeft Kuijpers gehoor aan die oproep.

Nieuwe generatie specialisten

Volgens Kuijpers snijdt het mes met dit project aan twee kanten. 'Niet alleen de patiënt en arts zijn hiermee geholpen, we leiden ook een nieuwe generatie medisch specialisten op die de patiënt beter zullen begrijpen.'

In heel Nederland

De pilot van MedGezel draait zes maanden in het UMC in Groningen. Als het slaagt dan wordt MedGezel verder uitgerold. Als tweede staat het Amsterdam op de lijst, uiteindelijk hoopt Kuijpers dat 'haar' MedGezellen landelijk worden ingezet.

Lees ook:



- Menzis en ziekenhuizen maken afspraken over nieuwe manier van werken

- Kinderen geboren met een ingreep hebben vaker gezondheidsklachten

- 'Pufjes worden massaal verkeerd gebruikt'