Vliegtuigbom tot ontploffing gebracht: 'Mooi om mee te maken'

Een grote pluim aarde sierde de lucht nabij Zijldijk toen de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie woensdagavond een vliegtuigbom tot ontploffing bracht. De bom was afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.

De vondst en ontploffing vonden plaats op een landbouwakker aan de Den Hoornsterweg in Zijldijk. De bom, vermoedelijk een van 250 pond, lag zo'n drie meter diep.

Een flink gat

Hendrik Leemhuis, eigenaar van de akkerbouwgrond, vond het een mooi gezicht. 'Mooi om meegemaakt te hebben die knal, maar gelukkig wel op gepaste afstand.' De ontploffing liet een flink gat na in de grond waar Leemhuis graan op verbouwd. 'Het was nog niet zo lang geleden ingezaaid, maar veel schade zal ik er gelukkig niet door lijden.'

Dertien kraters

Het was volgens Leemhuis al langer bekend dat de vliegtuigbom op zijn land lag, maar de precieze locatie werd pas begin deze week achterhaald. 'De bom is afkomstig van een vliegtuig dat uit Engeland is opgestegen en veertien bommen bij zich had. Die zijn allemaal afgeworpen, maar de veldwachter heeft destijds dertien kraters waargenomen.'

Het zal je maar gebeuren

En dus moest er nog een bom liggen in de buurt van de andere kraters, die tijdens de Tweede Wereldoorlog nabij het landgoed van Leemhuis lagen. 'Ze hebben de bom vandeweek gevonden met behulp van detectoren en vandaag opgegraven. Daarna hebben ze hem gecontroleerd, opgemeten en tot ontploffing gebracht.'

Leemhuis voegt eraan toe dat hij blij is dat de bom op drie meter diep lag, en niet dichter bij het oppervlak. 'Het zal maar gebeuren dat je hem met bepaalde machines raakt, tijden werkzaamheden op het land.'

Lees ook:

- 'Honderdduizenden bommen en granaten zitten nog in de grond'

- EOD brengt Panzerfaustgranaat tot ontploffing

- Vliegtuigbom in Roden is tot ontploffing gebracht