PVV wil objectievere berichtgeving zien van RTV Noord

De PVV in Provinciale Staten wil meer objectiviteit, onafhankelijkheid en representativiteit zien bij RTV Noord. Volgens fractievoorzitter Ton van Kesteren ontbreekt het daar de afgelopen jaren aan, met name in 'de parlementaire journalistiek'.

De fractievoorzitter van de PVV vindt dat wat in het provinciehuis besproken wordt, onvolledig in de media terug te horen, te lezen en te zien is. Ook vindt hij dat zijn partij een aantal keer negatief is weggezet.

Tammo en Gretha

Van Kesteren heeft ook kritiek op de programmaraad van RTV Noord. Volgens hem zitten daar 'te weinig Tammo's en Gretha's' in. 'Ik hoop dat RTV Noord zich dit puntje van kritiek zal aantrekken om nog objectiever, pluriformer en aantrekkelijker te worden.'

De PVV vond in de rest van de Staten nauwelijks gehoor. Alleen fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren ging mee in het betoog van Van Kesteren. Haar partijgenoot Ankie Voerman deed dat niet.

Trump-gehalte

SP'er Jan Wolters vindt dat de woorden van Van Kesteren 'een hoog Trump-gehalte' hebben. 'Volgens de PVV heeft de pers het gedaan', zegt hij. Arjen Nolles (GroenLinks) zegt dat de politiek niet over de pers moet discussiëren. 'De PVV heeft het over objectiviteit en wil vervolgens programmaorganen gaan regelen. Dat past niet.'

Niet mee bemoeien

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) benoemt dat ook. Zij zegt als politicus geen oordeel te willen vellen over de journalistiek. 'Wij moeten ons daar niet mee willen bemoeien.'

Over de samenstelling van de programmaraad zegt Gräper: 'Wij zijn van mening dat de samenstelling man-vrouw, achtergrond en stad-ommeland divers is. De keuzes die daar gemaakt worden, zijn onafhankelijk en die moeten we onafhankelijk houden.'

Edwin, Babette en Cunera

Van Kesteren heeft overigens ook goede woorden over voor Noord. Hij prijst onder meer 'de Edwins, de Babette's en de Cunera's' van de omroep en noemt de muziekkeuze 'van een hoog en aantrekkelijk niveau'.