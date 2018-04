Oud-directeur Geert Teis nu interim bij Omrop Fryslân

Nina Hiddema wordt tijdelijk directeur van Omrop Fryslân. De 54-jarige Groningse is de opvolger van Jan Koster die deze week afscheid neemt. Hiddema begint op 1 mei.

Hiddema is momenteel nog interim-directeur bij de Stichting Landgoed Mensinge in Roden. Daarvoor was ze zes jaar directeur van Theater Geert Teis in Stadskanaal.

Niet nieuw in omroepland

Eerder was Hiddema waarnemend directeur bij RTV Drenthe en werkte ze jarenlang in verschillende functies bij landelijke televisieproducties en omroepen. Ook is zij lid van de raad van toezicht van de Hanzehogeschool Groningen.

Hiddema blijft in principe tot december bij Omrop Fryslân. Tegen die tijd moet er een nieuwe directeur zijn gevonden.

