Raad stemt in met nieuw zorgsysteem en stopt met 'uurtje-factuurtje'

De gemeenteraad van Groningen heeft ingestemd met de komst van een nieuw zorgsysteem in de stad. Met dat systeem denkt het stadsbestuur de kosten van enkele Wmo-taken beter te kunnen beheersen.

Voorafgaand aan de gemeenteraad leek er een sleutelrol weggelegd voor de twee koppige fractie van ChristenUnie. Gedurende het debat bleek dat ook Stad en Ommeland en Student en Stad voor het plan te zijn. Eerder lieten ze weten tegen te zijn.



Af van 'uurtje-factuurtje'

Wethouder Ton Schroor (D66) gaat per 1 januari 2019 enkele Wmo-zorgtaken aanbesteden, onder meer groepsbegeleiding zoals dagbesteding, maar ook individuele begeleiding. Op dit moment wordt de zorg geleverd die volgens indicaties nodig is.

De wethouder wil af van die 'uurtje-factuurtje-financiering'. In het nieuwe systeem moeten de zorgindicaties niet leidend zijn, maar de zorgvraag . Er komt een vastgesteld budget waarvoor de zorg geleverd moet worden.

'Het huidige systeem heeft als enige prikkel dat er zoveel en zo lang mogelijk zorg wordt geleverd', zegt Schroor tegen de raad. 'Wij willen ervoor zorgen dat de prijs niet meer de prikkel is.'

Groningen wordt opgedeeld

Het plan deelt Groningen op in vier delen. In die delen wordt de Wmo-zorg aanbesteed. De winnaar(s) daarvan, de hoofdaannemer(s), huurt vervolgens met zijn beschikbare budget andere zorgaanbieders in voor de uitvoering van zorg. Voor de uitvoering van het plan heeft de gemeente de afgelopen anderhalf jaar in de keuken gekeken bij de gemeenten Emmen en Alphen aan de Rijn, waar gewerkt wordt met soortgelijke systemen.

Geen eenheid binnen coalitie

Coalitiepartij PvdA deed via een motie nog het voorstel om het nieuwe zorgsysteem nog niet per 1 januari 2019 in te stellen, maar de partij van fractievoorzitter Carine Bloemhoff kreeg onvoldoende stemmen om uitstel te bewerkstelligen.

De partij is tegen het systeem omdat ze onder meer bang is voor het voortbestaan van de kleinere zorgpartijen. Ook denken ze dat wethouder Schroor (D66) er vooral op uit is om geld te besparen in plaats van de zorg te verbeteren.

Twijfel

Tijdens een eerder debat liet coalitiepartij GroenLinks weten nog te twijfelen over het voorstel. Die twijfel was tijdens de gemeenteraad verdwenen bij raadslid Petra Brouwer. 'Ik zie geen verschil of de zorg nou beter of slechter wordt met dit systeem ten opzichte van het huidige systeem. Wel kunnen we straks dingen beter overzien en sturen.'

Garanties

PvdA bleef gedurende het debat ageren tegen de invoering van het plan. Carine Bloemhoff wilde graag de garantie ontvangen dat een hoofdaannemer geen zorgpartij uit een andere regio dan Groningen komt. Wethouder Schroor kon zijn coalitiegenoot niet tevreden stellen. 'Garanties krijgt u op een wasmachine, maar niet van mij.'

De aanbestedingsprocedure wordt deze week nog gestart.

