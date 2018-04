Vesting Bourtange houdt bijna 7.000 euro over

De Stichting Vesting Bourtange houdt dit jaar naar verwachting bijna 7.000 euro over.

De gemeenteraad van Westerwolde gaat akkoord met de begroting die de stichting gepresenteerd heeft.

Btw-verhoging

Het overschot is opvallend, omdat directeur Hendri Meendering van de Vesting afgelopen jaar nog aangaf de toegangskaartjes mogelijk duurder te moeten maken.

Dat had te maken met de btw-verhoging van 6 naar 9 procent. Die noemde Meendering destijds 'een klap in het gezicht'.

Toegangskaartjes dit jaar niet duurder

De entreeprijzen voor de Vesting worden dit jaar in ieder geval niet verhoogd, volgens Meendering omdat de btw-verhoging pas in 2019 ingaat. Of de kaartjes in 2019 wel duurder worden, wil Meendering tegen die tijd bezien.

