Oppositie in Stad jaagt PvdA op de kast met grofvuilplan

De voltallige oppositie deed een poging om per 1 juli weer tweemaal per jaar grofvuil gratis op te halen bij de stadjers. Die poging slaagde niet, maar het onderwerp staat wel weer op de kaart.

De oppositie kreeg tijdens een debat van vorige week de indruk dat ook coalitiepartij PvdA wel iets zou voelen voor die terugkeer.

Onder de maat

Het debat ging vorige week over het BORG-rapport. Een rapport waarin de staat van de openbare ruimte in de stad staat beschreven. Toen constateerde PvdA dat het onderhoud in de stad in meerdere stadsdelen 'onder de maat' was en vanaf 2019 gratis grofvuil ophalen tot de mogelijkheden behoort.

Bespreekbaarheid

PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra bestreed dat hij dat met zoveel woorden had gezegd. Voor hem is het vanaf 2019 weer bespreekbaar, maar op dit moment nog niet. Het huidige college, waar de PvdA deel van uitmaakt, heeft in 2014 bezuinigd op de maatregel die de voltallige coalitie woensdagavond voorstelde.

Doorpakken

Aan die nuance had de 17-koppige oppositie geen boodschap. 'We kunnen het nu gewoon regelen' zei Amrut Sijbolt van Stad en Ommeland. 'We hebben nu een meerderheid.'

Ook René Bolle wil nu graag doorpakken. 'We moeten het ijzer smeden als het heet is en de PvdA nog zes zetels heeft.'

Inge Jongman (ChristenUnie): 'Grote verrassing dat de PvdA de bezemwagen weer wil laten rijden. Wij hopen dat ze nu boter bij de vis doen. De stadjers rekenen daarop.'

Tegenstemmen

De motie om twee keer per jaar het afval gratis op te halen kon niet buigen op een meerderheid. De voltallige coalitie stemde tegen.

