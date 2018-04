Draagvlak is cruciaal voor windparken op land, maar wat houdt dat in?

Met een dialoog over energie wil de provincie draagvlak creëren voor extra windparken in Groningen. Maar niet iedereen is het eens over wat precies de definitie is van draagvlak.

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) wil vooral dat mensen komen meepraten over de voorwaarden waaraan nieuwe windparken moeten voldoen. 'Dat is draagvlak.'

Maar praten over de voorwaarden insinueert dat de bouw van extra windmolens op land al een feit is. De provincie wil tenslotte dat Groningen de 'duurzame stekker van Nederland' wordt.

Roer radicaal om

Statenlid Christiaan Serbanescu (SP) wil in ieder geval dat het roer radicaal omgaat. 'Een grote meerderheid moet het project steunen', zegt hij. 'Dat is draagvlak. Je moet het ze niet door de strot drukken.'

'We kunnen niet op dezelfde technocratische manier doorgaan', zegt Serbanescu. 'Windmolens zijn het probleem niet. Windmolens zonder draagvlak zijn het probleem.'

Weerstand

De PVV is fel tegen windparken op land. Volgens Statenlid Dennis Ram geven de windmolens overlast. 'Draagvlak is dat een meerderheid voor is', zegt hij. 'Maar tegen wind op land is gewoon weerstand. Dat zie je overal.'

Naïef

Mirjam Wulfse (VVD) vindt het 'geen verrassing' dat de gedeputeerde 'de deur voor windparken op land wagenwijd openzet'. Zij noemt het naïef dat Groningen het energieprobleem van heel Nederland op zou moeten lossen.

Groninger Belang gaat daar in mee. 'Nederland is te dichtbevolkt voor wind op land', zegt Petra Blink. 'We zijn met het gas al heel lang de stekker van Nederland. Waarom moeten we ook de duurzame stekker worden? Laten we ons eerst eens richten op onze eigen provincie.'

Begrip

De coalitiepartijen – met uitzondering dus van de SP – spreken zich minder hardop uit. Zij lijken meer begrip te hebben voor extra windmolens in het Groninger land. Maar CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks willen wel dat de inwoners worden betrokken bij de plannen.

Lastig

Doorvragend over draagvlak bij gedeputeerde Homan, blijkt dat draagvlak ook bij haar is dat veel mensen het ergens mee eens zijn. 'Honderd procent draagvlak is heel lastig denk ik. Maar we willen wel met iedereen praten over de voorwaarden.'

De provincie wil er op termijn naartoe dat zestig procent van alle energie in Groningen duurzaam is opgewekt. 'Daar is ook wind op land bij nodig', zegt Homan. 'Niets willen en zeggen dat het door anderen wordt opgelost is geen optie meer.'

Monoloog

De provincie wacht een flinke klus om met bewoners in dialoog te gaan over de windparken, maar na de lezing van Homan voelen een aantal partijen in de Staten de bui al hangen.

'Wind op land is al een voldongen feit', zegt PVV'er Ram bijvoorbeeld over de zogenoemde energiedialoog van de provincie. 'Dit is een monoloog.'



