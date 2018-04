'Zeggen dat de groene long volgebouwd wordt is onjuist'

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen is het zat dat het burgercomité Haren de indruk wekt dat bij een herindeling de geliefde groene long van Haren volgebouwd gaat worden.

Het groen dat tussen Haren en de stad ligt wordt aangeduid als de groene long. Meerdere tegenstanders van de herindeling zijn bang dat het groen verdwijnt ten faveure van woningbouw.

Demagogisch

'Op het moment dat vanuit het Burgercomité de indruk wordt gewekt dat bij een herindeling vanuit de stad de groene long onmiddellijk gevaar loopt, dan vind ik dat demagogisch en onjuist', laat Den Oudsten weten.

Burgercomité

De groepering wordt aangevoerd door Gustaaf Biezeveld. Hij heeft al meerdere keren aangegeven zich zorgen te maken over de geliefde groene long. Dat deed hij ook eerder deze week in het Radio 1 Journaal. Toen de burgemeester van Groningen die toespeling opnieuw hoorde had hij er genoeg van.

Demoniseren

'Ik merk dat de bewoordingen waarmee de stad voortdurend wordt gedemoniseerd steeds scherper worden en daarmee ook steeds onjuister. Ik heb daar moeite mee', zegt Den Oudsten.

De burgemeester hoopt dat zodra de besluitvorming over de herindeling een feit is de onderlinge verhoudingen tussen de voor- en tegenstanders gerepareerd zullen worden.

'Ik ben er nog steeds heel erg op uit om verhoudingen te herstellen als de besluitvorming achter de rug is. Dat is een opgave voor iedereen, ook voor het Burgercomité.'

De waarheid

Verder laat de Groninger burgemeester weten respect te hebben voor het burgercomité, maar dat de strijd wel eerlijk gestreden moet worden.

'Ik vind echt dat men de strijd moet voeren op een manier zoals zij die willen, maar we moeten de waarheid geen geweld aandoen.'

Hard strijden

Toch vindt hij wel dat de strijd hard gestreden wordt en dat de grens soms overschreden wordt.

'Het strijden is hun democratisch recht, maar het is dan ook mijn recht om te zeggen dat je tussen datgene moet blijven wat echt klopt en waar is. Probeer niet een veronderstelling te uiten die echt onjuist is.'

'Geen sprake van'

Het volbouwen van het groen tussen Haren en Groningen zou nooit aan de orde zijn geweest tijdens besprekingen over de nieuwe gemeente Groningen. 'Absoluut niet, er is geen enkele sprake van. Ook nooit geweest.'



