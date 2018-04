Als Donar de Europese finale haalt, blijft het in Italiaanse sferen

Als Donar donderdag ten koste van Reyer Venezia de finale van de Europe Cup haalt, is het Italiaanse Sidigas Scandone Avellino de tegenstander. Die ploeg schakelde woensdag het Deense Bakken Bears uit.

In Aarhus werd het 82-72 voor de Italianen. Een week eerder werd thuis met 75-72 gewonnen. Avellino stroomde, net als Venezia, in maart in vanuit de Champions League. De ploeg staat vierde in de Serie A, twee plekken onder Venezia.

Thuisvoordeel

Donar moet donderdag met 11 punten verschil winnen van Venezia om de finale te halen. In een eventuele finale hebben de Groningers thuisvoordeel. Volgende week woensdag zou de ploeg dan in Avellino moeten spelen. Een week later volgt in MartiniPlaza de beslissende return.

Live

Donar – Reyer Venezia begint donderdag om 19.30 uur en is live te volgen via alle kanalen van RTV Noord. Vanaf 18.00 uur presenteert Niiwino Geertsema Noord Sport op Radio Noord, met commentator Henk Elderman in MartiniPlaza en analist Anjo Mekel in de studio.

TV Noord zendt vanaf 19.00 uur uit met presentator en commentator Karel-Jan Buurke en analist Hein Gerd Triemstra. Ook online is de wedstrijd te volgen.

Lees ook:

- Donar-coach verheugt zich op 'elektrische sfeer' in 'blauw' MartiniPlaza

- Donar houdt ondanks nederlaag zicht op Europese finale

- Braal: 'Ik heb voldoende aanknopingspunten gezien om thuis beter te spelen'

- Afgelopen: Venezia - Donar 82-72

- Europees succes Donar zorgt mogelijk voor uitstel Nederlandse play-offs

- Pa Bekkering: 'Dei Itoalioanen kriegen grode klappen'