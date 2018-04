Groningen krijgt tijdelijk culturele ambassade in Leeuwarden

De vlag van Leeuwarden Culturele Hoofdstad wappert in de Friese hoofdstad (Foto: Siese Veenstra/ANP)

De provincie Groningen opent tijdelijk een 'culturele ambassade' in Leeuwarden. Daarmee leveren stad en provincie Groningen een bijdrage aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

De culturele ambassade is tussen half september en begin november in de Friese hoofdstad te vinden. Op welke plek de ambassade precies komt, is nog niet bekend, schrijft Omrop Fryslân.

De culturele ambassade is een initiatief op verzoek van de Stichting Culturele Hoofdstad van Europa. In de ambassade zullen Groninger instellingen op het gebied van kunst en cultuur, wetenschap en de overheid samenwerken.