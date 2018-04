Ton Boot: 'Donar moet oppassen dat Braal niet vertrekt'

Boot in actie voor Amsterdam Astronauts in 2001. (Foto: ANP/Toussaint Kluiters)

Voormalig Donar-coach Ton Boot heeft vertrouwen in een goede afloop voor Donar. De basketballers moeten donderdag met minstens elf punten verschil winnen van Reyer Venezia om de Europe Cup-finale te halen. 'In principe is dat recht te zetten.'

'Het verschil is niet weinig, maar ook niet te veel', vervolgt de trainer is tussen 2003-2007 werkzaam was in Groningen. 'Als we kijken naar de wedstrijden tegen Cluj, was het verschil tien punten. En dat hebben ze makkelijk rechtgezet (thuis werd het 101-74, red.).'

'Met Donar is het niet te voorspellen'

Waar de sleutel ligt, kan Boot niet direct aangeven. Venezia koos er vorige week voor om Brandyn Curry te isoleren en dat lukte goed. 'Ik denk niet dat ze die strategie veranderen. Maar met Donar is het niet te voorspellen, omdat alle spelers op een gegeven moment opstaan, gedurende een wedstrijd of gedurende een seizoen.'

Balen

De 77-jarige Telegraaf-columnist wilde donderdag één van de fans in een uitverkocht MartiniPlaza zijn, maar door lichamelijke ongemakken moet hij helaas in het Noord-Hollandse Schoorl blijven.

Trots op Donar

Daar baalt hij van: 'Elke keer kom ik met veel plezier terug en ga langs die oude buurten. Ik heb er fantastisch gewerkt en als ik die wedstrijden op televisie zie, in een vol MartiniPlaza, dan mag Groningen daar trots op zijn. Ik ben dat ook.'

'Braal van Europees niveau'

Boot belde woensdag met Braal, maar hij gaf hem geen tactische tips: 'Nee', lacht Boot. 'Dat zou ook een beetje onbescheiden van mij zijn. Hij is nu de beste coach van Nederland en Donar moet oppassen dat Braal niet vertrekt. Hij is van Europees niveau', stelt hij.

'Maar als hij mij iets vraagt, geef ik natuurlijk overal antwoord op', laat Boot nog wel weten.

Live

Donar – Reyer Venezia begint donderdag om 19.30 uur en is live te volgen via alle kanalen van RTV Noord. Vanaf 18.00 uur presenteert Niiwino Geertsema Noord Sport op Radio Noord, met commentator Henk Elderman in MartiniPlaza en analist Anjo Mekel in de studio.

TV Noord zendt vanaf 19.00 uur uit met presentator en commentator Karel-Jan Buurke en analist Hein Gerd Triemstra. Ook online is de wedstrijd te volgen.

