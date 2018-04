Qbuzz gaat contant betalen in de bus beperken

Vervoerder Qbuzz gaat het contant betalen van een kaartje in een aantal bussen afschaffen.

Per juni is het in onze provincie niet meer mogelijk om contant te betalen in lijn 3 (Leek-Lewenborg) en lijn 4 (Roden-Beijum).

De overige lijnen van Qbuzz volgen in het najaar, met uitzondering van lijn 15, van het Hoofdstation naar Zernike. Ook in de stadsbussen in Emmen blijft contant betalen mogelijk.

Nieuw pinapparatuur

Qbuzz stelt dat het mogelijk is om het betalen met contant geld zo veel mogelijk te beperken, door de aanschaf van nieuwe, snelle pinapparatuur.

Bovendien vergroot het de veiligheid als de buschauffeur geen contact geld in de bus heeft, zo zegt Qbuzz.

Volgens de vervoerder spelen incidenten rond contant geld in de bus met name in de Randstad, maar speelt het ook in Groningen en Drenthe.

In de toekomst alleen nog pinnen of OV-chipkaart

Op termijn wil Qbuzz de mogelijkheid om met contant geld te betalen in de bus volledig stoppen. Dan kan er alleen nog worden gepind of ingecheckt met de OV-chipkaart.