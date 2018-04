Bij een ongeluk op de kruising van de Kielsterachterweg met de Kerkstraat in Hoogezand is donderdagochtend een automobilist gewond geraakt.

De man werd in de flank geraakt door een andere automobilist, mogelijk als gevolg van de laagstaande zon. Hij hield volgens de politie aan het ongeval nekklachten over en is behandeld door ambulancepersoneel.