'Strijd om de kok op Schier'

De strijd om goed horecapersoneel op Schiermonnikoog is losgebarsten. Een goede kok vinden voor het zomerseizoen is een moeilijke opgave en het ontbreken van voldoende huisvesting maakt werken op het eiland onaantrekkelijk.

De zon schijnt volop, maar zijn terras is leeg. Manager Rupesh Wierenga van restaurant Zandt aan Zee foetert wat over de toeristen die wegblijven. 'Goed personeel vinden? Dat is niet te doen op het eiland.'

Grote schaarste

Ondanks alle schaarste staat volgens de meeste restauranteigenaren één ongeschreven regel nog altijd hoog in het vaandel. Koks wegkapen bij de ander, dat doe je niet.

Wierenga wuift dat gegeven lachend weg. 'Die regel is de laatste tijd al lang niet meer heilig. In het café spreekt iedereen elkaar aan. Er is grote schaarste. Natuurlijk wordt er dan geïnformeerd bij koks of ze geen trek hebben in iets anders.'

Vissen in dezelfde vijver

Schiermonnikoog gaat gebukt onder een nijpend tekort aan goed keukenpersoneel. Hoewel een kok op Schier soms tot wel dertig procent meer verdient dan 'op de wal', zijn de krachten op het eiland nauwelijks voor handen.

'De restaurants vissen allemaal in dezelfde, kleine vijver', weet Marielle Dalmolen van uitzendbureau Jij, veelal actief op de waddeneilanden. Hoewel keukenpersoneel altijd al schaars was, is de problematiek het laatste jaar verergerd. 'Vooral goede koks zijn niet te vinden.'

Spaanse koks

'Op Vlieland hebben we onlangs drie Spaanse koks ingevlogen om het tekort aan te vullen. We werken ook samen met een kantoor in Slowakije.'

En dat is volgens het uitzendbureau hard nodig. 'Sommige restaurants moeten zelfs hun openingstijden aanpassen omdat het rooster anders niet rondkomt.'

Huisvesting

Op zoek naar de oorzaak voor de problematiek komen we uit bij Gilles Harthoorn van hotel/restaurant Duinzicht. 'De huisvesting voor personeel, dat is een groot probleem op Schier', vertelt de eigenaar.

'Twee jaar geleden hebben we de gemeente gevraagd mee te denken over tijdelijke units om personeel onderdak te kunnen bieden. Dat is op niets uitgelopen.'

'Problematisch'

Harthoorn hoopt op het nieuwe college dat binnenkort wordt geïnstalleerd. 'Dan gaan we vast en zeker weer om tafel.'

'Het is problematisch', gaat hij verder. 'Want zonder goede huisvesting is personeel aantrekken vanaf de wal heel lastig. Maar als je nog een goede kok weet, ze zijn hier hard nodig.'

Kamers boven de bar

Een eindje verderop zit Chris Wiersema van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Schiermonnikoog aan de stamtafel. 'Gelukkig hebben wij een aantal kamers boven onze bar voor personeel (eigenaar Tox Bar, red.)', vertelt hij.

Dat de schaarste zorgt dat eigenaren van restaurants bij concurrenten gaan 'shoppen' is hem niet bekend. 'Dat is niet netjes, maar die regel is natuurlijk geen harde wet.'

'Er moet wel wat gebeuren'

Wethouder Willem Meerdink (Ons Belang) bevestigt dat huisvesting voor personeel een groot probleem is. 'Vooral bij kleinere horeca en winkeltjes', weet Meerdrink. De afgelopen jaren heeft hij van alles geprobeerd om met ondernemers meer huisvesting te creëren voor nieuwe werknemers van buitenaf, zegt hij zelf.

'De laatste poging is vorig jaar gestrand. Ondernemers wilden wel bijdragen, maar het bleek toch een kostbare investering.' Het zou goed zijn als horeca-eigenaren nu zelf met een goed initiatief komen, zegt Meerdink. 'Er moet wat gebeuren om ons eiland aantrekkelijker te maken voor personeel.'