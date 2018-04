Komt zangeres Helene Fischer in de toekomst naar De Toekomst?

Het afgraven van het vervuilde terrein rond de voormalige strokartonfabriek De Toekomst bij Scheemda is begonnen.

Uiteindelijk komt er een evenemententerrein, waarvoor eigenaar Koen Meijer één grote droom heeft: een optreden van de Duitse zangeres Helene Fischer.

'Ik help haar zelf het podium op'

'Als ze zegt dat ze komen wil, help ik haar zelf het podium op', zegt Meijer. 'Dat zou ik wel heel mooi vinden, met een groot buitenconcert. Hier tussen de fabriek en de A7 kan ik wel honderdduizend man kwijt.'

Fischer is vooral in Duitsland een populaire zangeres, met op Eerste Kerstdag een eigen show op de ZDF: de Helene Fischer Show. Haar laatste drie albums bereikten de eerste plaats in de Duitse hitlijsten. Maar ook in Nederland kent ze veel fans. Ze staat in september in het Gelredome.

Toekomstmuziek

Maar een optreden van haar is voorlopig nog toekomstmuziek. 'Het zou in 2019, of 2020 moeten gebeuren', aldus Meijer.

Startsein voor de sanering

Het saneren van de vervuilde bodem waarvoor donderdagmorgen het startsein werd gegeven, gaat ongeveer tien weken duren. Vier hectare grond wordt afgedekt met een halve meter schone grond. En zo'n twee tot drie hectare moet worden afgegraven en afgedekt met ongeveer een meter nieuwe grond.

Langdurig overleg

Een paar weken geleden is er, in de woorden van Meijer, 'een definitieve klap gegeven' op het plan van aanpak daarvoor. Dat heeft ongeveer een jaar geduurd. Er moest overlegd worden met gemeente, provincie en de Omgevingsdienst.

'Enthousiast voor dit gebouw en het gebied'

Meijer kocht het terrein eind 2016. 'Toen kwamen er zo veel mensen die mij aanspraken op de mogelijkheden van de fabriek. Door die mensen ben ik enthousiast geworden voor dit gebouw en voor het gebied.'

'Ik vind het prachtig'

Hij voelt zich emotioneel betrokken bij het gebied.

'Ik mag hier heel graag zijn, ik vind het prachtig. Mijn vader en opa waren vroeger scheepsjager. En zij kwamen hier met de praamschepen en de paarden strokarton brengen en weghalen.'

Lees ook:

- Bestemming De Toekomst is bekend, maar werk eraan ligt stil

- De toekomst van De Toekomst in Scheemda is bekend

- Koen Meijer is de nieuwe eigenaar van De Toekomst