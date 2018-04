Inwoners van Dorkwerd en Paddepoel willen wijkwindmolens bouwen

Zelf elektriciteit opwekken met kleine 'wijkwindmolens'. Dat willen inwoners van Dorkwerd en Paddepoel. Ze zijn een crowdfundingsactie gestart om nog voor het eind van het jaar drie windmolens te kunnen bouwen bij de Dorkwerdersluis.

Ook inwoners van omliggende postcodegebieden, zoals de stadswijken Vinkhuizen en Reitdiep en Aduard, kunnen daaraan meedoen. 'Voor 350 euro kopen mensen een wijkwinddeel, een klein stukje windmolen, om groene energie op te wekken. Op die manier betalen zij minder voor hun energie', vertelt Els Struiving van Paddepoel Energiek.

Energie besparen

Die organisatie helpt bewoners van Paddepoel mensen met energie besparen, bijvoorbeeld door isolatieadvies te geven, een inkoopactie voor zonnepanelen en dus ook met het plan voor de wijkwindmolens bij de Dorkwerdersluis.

Paddepoel Energiek wil daar in samenwerking met energiebedrijf Grunneger Power in elk geval twee en mogelijk drie windmolens van het Hoogezandster bedrijf EAZ plaatsen. Die turbines zijn zo'n twintig meter hoog. Per windmolen kunnen tien huishoudens van stroom worden voorzien.

Windmolens op zee

'We zien deze windmolens als aanleiding om het gesprek over windenergie op gang te krijgen', zegt Ilona Hakvoort uit Dorkwerd. 'Grote windmolens passen hier niet. Die moeten op zee. Als inwoners van Dorkwerd zijn we daarvoor onlangs een actie gestart.'

