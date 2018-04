Lopend Vuur: Een korte broek naar het werk moet kunnen

Een postbode loopt buiten in korte broek (Foto: ANP)

Op de warmste dag van dit voorjaar tot nu toe is het voor velen gewoon een werkdag. Maar hoe ga je op die dag gekleed?

Kun je je op de werkvloer vertonen in een korte broek? En wat te denken van minirok, hotpants of een hemdje?

Veel bedrijven hebben kledingvoorschriften. Maar is dat terecht of bepaal je zelf wel wat je aantrekt naar je werk?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee!

Wat is bij jou op het werk het 'kortebroekbeleid'? En ben je het daarmee eens? En maakt het nog uit wat voor werk je doet? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Gewoon doorwerken

Ondanks het lekkere weer neemt het merendeel van de stemmers op het Lopend Vuur van woensdag geen vrije dag (73,3%). De 26,7% die wel een snipperdag hebben geregeld konden in elk geval genieten van een mooi zonnetje. In totaal stemden 2056 mensen.