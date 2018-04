'Verdwijnende Arbiters Bodembeweging hebben goed werk geleverd'

Een huis in de stutten in Bedum (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

Het is wrang. De Arbiters Bodembeweging verdwijnen van het toneel. Toch blijkt uit een evaluatie van de Rijksuniversiteit Groningen dat ze prima werk hebben geleverd.

De arbiters hebben de afgelopen twee jaar honderden uitspraken gedaan in geschillen over de afwikkeling van aardbevingsschade. In verreweg de meeste gevallen is de NAM in het ongelijk gesteld.

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat de arbiters een belangrijke rol hebben gespeeld bij veel vastgelopen zaken. 'Mensen zijn redelijk tevreden over hun inmenging. Het systeem met arbiters heeft naar behoren gefunctioneerd', concludeert de Groningse hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring.

Toch discussie

Niet alles is positief. Zo blijkt dat na een uitspraak in sommige gevallen toch nog weer discussie met de NAM ontstaat over de hoogte van de schadevergoeding. 'Meestal gaat ook dat wel goed, maar als de NAM gewoon achterover leunt ontstaat wel een nieuw probleem. En zul je uiteindelijk naar de rechter moeten.'

Met de komst van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade worden de arbiters overbodig. Maar dat betekent niet dat al die uitspraken geen gevolgen hebben voor de schadeafhandeling via de nieuwe organisatie, verzekert de hoogleraar.

Bewijsvermoeden

In de meeste gevallen hebben de arbiters het zogenoemde bewijsvermoeden toegepast. Dat betekent dat er geen hard bewijs nodig is, omdat het aannemelijk is dat de schade door gaswinning is ontstaan.

Bröring: 'En die uitspraken liggen er gewoon. Daarmee is de nodige jurisprudentie opgebouwd. De nieuwe commissie kan en zal daar niet omheen gaan.'

Laagdrempelig

De evaluatie is gehouden in opdracht van de Raad voor Rechtspraak. Die wil weten of deze laagdrempelige procedures ook bij heel andere geschillen kunnen worden toegepast.

De arbiters hebben nog honderden oude zaken op de rol staan. Die worden nog afgehandeld, zo is eerder besloten.

