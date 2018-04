Opnieuw Groningse basketbalsters in Eredivisie

Vanaf volgend seizoen wordt er in Groningen weer op het hoogste niveau door vrouwen gebasketbald.

Het is inmiddels acht jaar geleden dat er een vrouwenteam uit Groningen in de Eredivisie speelde. Dat was destijds Celeritudo.

De Stichting Vrouwen Topbasketbal Noord-Nederland heeft nu goede hoop een succesvolle entree te maken in de Eredivisie. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om aan een aantal randvoorwaarden te kunnen voldoen.

Lees ook:

- Geen Groningse vrouwen in eredivisie basketbal

- Onduidelijkheid over topbasketbal in Haren

- Topbasketbal heeft ambities en zoekt nog een naam