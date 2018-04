Werkstraf voor oplichting geëist tegen gokverslaafde Groninger

Het openbaar ministerie eist tegen een 27-jarige Groningen een werkstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor oplichting.

De oplichting gebeurde in een periode van 1 juni 2013 tot 29 juni 2017 en de Groninger maakte tien slachtoffers. De Groninger benaderde de slachtoffers via de voetbalclub, datingsites en Facebook. Hij maakte door de oplichting bijna 30.000 euro buit.

Gokken

Zo regelde hij de contributie van een slachtoffer en vroeg telkens om geld. Ook ging hij relaties aan met slachtoffers en vertelde dat hij het geld nodig had voor het betalen van rekeningen, belasting en dat zijn loon te laat was.

Maar eigenlijk vergokte hij het geld. Meerdere slachtoffers kwamen daardoor in de problemen. Zo moest een van de slachtoffers een lening afsluiten om niet in de problemen te komen.

Positief

De rechtbank hield rekening met het feit dat de reclassering positief is over de houding van de Groninger. Ook de nieuwe voetbalclub waar de man speelt is positief en heeft vertrouwen in hem. Daarom vindt de officier dat de man een kans verdient en eist een werkstraf.

De uitspraak is over twee weken op 3 mei.