NAM bootst Groningse aardbeving na in Japans laboratorium

De NAM gaat begin mei in een laboratorium in Japan 'een Groningse aardbeving' nabootsen. Daarbij wordt gesteente gebruikt met dezelfde samenstelling als de ondergrond van het gasveld in Groningen.

Het gasconcern spreekt van 'een grootschalig wetenschappelijk experiment'. De aardbeving wordt opgewekt in het National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience in Tsukuba, zo'n vijftig kilometer vanaf Tokio.

Het moet meer duidelijkheid geven over wat zich in de veelbesproken Groningse bodem afspeelt. 'Ons doel is de aardbevingen zo goed mogelijk te begrijpen en zo ook risico's zo veel mogelijk te beperken', licht hoofd aardbevingsonderzoek Jan van Elk van de NAM toe.

Nagebouwde huizen

Eerder werden in het Italiaanse Pavia en Lissabon nagebootste aardbevingen

losgelaten op in laboratoria nagebouwde Groningse huizen.

Het onderzoek van 7 tot en met 11 mei staat onder leiding van de Utrechtse professor Chris Spiers; volgens de NAM 'een autoriteit op het gebied van laboratorium experimenten naar compaktie en aardbevingen'.



'Groot en uniek'

Spiers rept van een uniek onderzoek. 'Er zijn wel experimenten op zeer kleine schaal uitgevoerd maar dit is heel groot, het is uniek. We krijgen ondersteuning van de gerenommeerde geologen van het geologisch centrum in Tsukuba Science City. De beste wetenschappers uit de wereld zijn er bij. Wat hier gaat gebeuren is echt het neusje van de zalm.'

Onder grote druk

Op een zogenoemde shake-table worden twee blokken gepulvariseerd gesteente onder grote druk tegen elkaar aan geperst en langs elkaar bewogen. 'Hierdoor ontstaat langs de breuklijn een trilling die lijkt op een Groningse aardbeving van iets onder 1.0 op de schaal van Richter', aldus de toelichting van het gasconcern.

Lees ook:

- Gronings huis trilt in Italië

- Groningse timmerbroers gaan naar Italië voor testhuis NAM