FC Utrecht geeft Groningse supporters een gratis eierbal

De 82 uitsupporters van FC Groningen die vanavond meereizen naar Utrecht krijgen in de rust een gratis eierbal aangeboden.

Het is een initiatief van de supporterscoördinator van FC Utrecht die uitsupporters op een toepasselijke manier wil bedanken voor de komst.

Ingevlogen vanuit Groningen

De eierbal is in Utrecht niet erg bekend en moest daarom door de cateraar ingevlogen worden vanuit Groningen.

'Want we wilden een echt lokale snack', vertelt supporterscoördinator Robert Junier. 'En zo ver is Groningen natuurlijk ook weer niet.'

Extra welkom

De supporterscoördinatoren van de eredivisieclubs hebben onderling afgesproken om uitsupporters voortaan extra welkom te heten. Iedere club doet dat op zijn eigen manier.

'Je ziet een afname in het aantal mensen dat naar uitwedstrijden komt', vertelt Junier daarover. 'Aan de ene kant is dat de prijs voor een kaartje en de reis, maar het heeft ook te maken met gastvrijheid. Daar willen wij verandering in brengen.'

Borden, koeken en snacks

De club uit de Domstad heeft daarom bij aaankomst van de uitsupporters een extra welkomstbord staan. Daar staat ook op hoeveel kilometers de supporters afgelegd hebben.

Junier: 'Je ziet dat dat gewaardeerd wordt. Daarnaast dachten we dat het leuk zou zijn om een leuke snack aan te bieden. Voor supporters uit Almelo hebben wij bijvoorbeeld ook koeken uit Almelo geregeld.'

En wat willen de Utrechtse supporters dan in Groningen?

'Nou, laat ik eerst zeggen dat we altijd heel netjes worden onthaald bij FC Groningen', geeft Junier lachend antwoord. 'Er is een vervoersregeling, er zijn broodjes, koffie, complimenten.'

'Maar als ze echt een lekkernij uit Utrecht zouden willen regelen, dan moet het een broodje Vockingworst zijn. Met wat mosterd. Heerlijk.'

De poster die hangt in Utrecht vanavond:



