Nog nooit was het op 19 april zo warm in Groningen als vandaag

Een weerrecord vandaag: nog nooit eerder was het op 19 april zo warm in onze provincie als deze donderdag. Bij weerstation Nieuw Beerta steeg het kwik tot 27,9 graden.

Het vorige record daar stond op 22,8 graden. Dat was in 2011, blijkt uit cijfers van het KNMI. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de gegevens over de periode van voor 1990 niet meer beschikbaar zijn.

De Bilt

De gegevens van de thuisbasis van het KNMI in De Bilt in de provincie Utrecht zijn dat wel. En daar was het nooit eerder zo warm op 19 april als vandaag. Het vorige record dateerde van 1988.

Niet de warmste plek

Overigens is Nieuw Beerta niet de warmste plek van onze provincie, vertelt RTV Noord-weervrouw Harma Boer.

'In het zuidoosten van de provincie is het vandaag het warmst', zegt Harma Boer. 'Dat komt omdat dat deel het verste weg ligt van de kust.' De temperatuur daar steeg vandaag tot boven de 28 graden.

Aan de kust

Door de aflandige wind - een wind die over het land richting zee blaast - is het vandaag ook aan de Groninger kust goed toeven. Rond drie uur donderdagmiddag schommelde de temperatuur in Lauwersoog rond de 27 graden.

Lauwersoog en Nieuw Beerta zijn de enige twee officiële KNMI-weerstations in onze provincie.

Wat wordt het weer de komende dagen?

