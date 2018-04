Gokken in Stadskanaal, of liever niet?

Net als ruim tien jaar geleden ligt er een verzoek van een exploitant om een gokhal te openen in Stadskanaal. Destijds hielden ChristenUnie en CDA als grootste partijen dat tegen. Wat zou de gemeenteraad nu moeten beslissen, Beter Weters?

Niet aan de overheid

Het zal mensen niet verbazen dat ik hier een uitgesproken mening over heb. Er zijn vast mensen die heel verstandig om kunnen gaan met gokken. Helaas zijn heel veel mensen daar niet goed toe in staat en komen daardoor in problemen. Het is niet aan de overheid om dat soort zaken te faciliteren.

Hoe makkelijker beschikbaar, hoe groter de kans dat mensen eraan mee gaan doen. Dit soort zaken zorgt ervoor dat een vervelende eigenschap van veel mensen, hebzucht, wordt aangewakkerd. Ik geloof er niet in dat de slechte kanten ervan verdwijnen als het wordt gereguleerd. Daarnaast zijn er al zoveel mogelijkheden om legaal te gokken: denk maar aan de grote hoeveelheid loterijen waar men aan mee kan doen.

Ook bij drugs en alcohol (legaal verkrijgbaar vanaf 18 jaar) is er nog steeds veel misbruik en verslaving. Gelegaliseerde prostitutie heeft helaas ook weinig moois opgeleverd. De overheid doet er goed aan om de negatieve gevolgen ervan te bestrijden. Ter bescherming van hen die zwak zijn. Helaas zijn dat velen. Fracties in Stadskanaal zullen vast verstandig zijn.

Ik gok van niet

Wel of geen gokhal in Stadskanaal: dat is de gok. De twee christelijke partijen zullen wel geen gokhal willen. Wellicht is de gokhal onderdeel van de coalitievorming en wordt deze vraag al beantwoord, voordat de raad überhaupt aan zet is. Dat zou jammer zijn, want ik denk dat er binnen de raad best een meerderheid is die een gokhal wil toestaan.

De risico's zijn natuurlijk aanwezig, maar als men kijkt naar internet zijn die risico's vele malen groter. In een goede gokhal zal toezicht zijn op dreigende verslaving. Iets waar op internet geen sprake van is. Maar ook zonder gokhal in Stadskanaal raken mensen verslaafd aan gokken of andere zaken. Ik gok dat de gokhal er niet komt.

Verslaving

Je komt wat tegen aan onderwerpen in deze rubriek. Deze week mogen we als Beter Weters een gokje wagen. Laat dat nou iets zijn wat ik zelf - op een oudejaarslot na - nooit doe. Bij de vraag of er een casino in Stadskanaal mag komen, ontstaat bij mij een dubbel gevoel. Vermaak is natuurlijk prima, maar het risico van verslaving is er ook.

Wat mij betreft is een fysiek casino toch altijd nog een beter idee dan het anonieme gokken via internet of in het illegale circuit. Mits er goed toezicht is en verslaafde klanten gezien én geholpen worden, zou ik als raadslid toch schoorvoetend instemmen. We staan cafés immers ook toe, terwijl alcoholverslaving een groter probleem is dan gokverslaving.

Pas op voor trucjes

Wat de volksvertegenwoordiging van Stadskanaal moet doen, is vooral aan hen. Het is wat mij betreft volkomen logisch dat niet de wens van een uitbater van gokken leidend is, maar het algemeen belang. Dat de stem van verslavingszorg, jeugdwerk, omwonenden en andere betrokkenen minimaal even zwaar weegt, vind ik logisch. Waar ze in Stadskanaal vooral scherp op moeten blijven, is dat de relatie tussen gokondernemers en de gemeente/gemeenschap niet te innig wordt.

Mensen die hun geld verdienen met het dobbelen van mensen zijn geen maatschappelijk ondernemers. Stadskanaal moet dus vooral scherp zijn op trucjes met sponsoring van verenigingen, evenementen en andere publieke zaken. Er zijn te veel voorbeelden in het land waar de vaak ontwrichtende gokindustrie grip kreeg op de samenleving. Dat gun ik Stadskanaal niet.

Hypocriet

Zelf bezoek ik geen gokhallen. Maar moet de overheid gokhallen verbieden, zoals in Stadskanaal? Hoe zit het met de Nederlandse Staat en de Holland Casino's? We gokken er lustig op los in tv-programma's. Is het dan niet wat hypocriet als de overheid, c.q. de gemeente gokhallen verbiedt? Of zoals in Stadskanaal geen vergunning afgeeft voor een nieuw spelcentrum, lees: gokhal?

Stadskanaal zal niet staan te juichen. Ik pleit daarom voor slechts het toelaten van een spelcentrum/'gokhal' onder strikte en strenge voorwaarden: niet dichtbij een school, kerk of winkelcentrum. Een 'bewijs van goed gedrag' overhandigd door de exploitant is daarbij ook een minimale vereiste. En hanteer strakke leeftijdscriteria bij de toelating van het publiek. Tot slot: de gekozen gemeenteraad moet het willen.

Niet aan gemeente

De tijd dat een gemeenteraad een opvoedkundige taak had ligt lang achter ons, zo die ooit bestaan heeft. Het is niet aan een gemeenteraad om te bepalen wat goed voor een mens is en wat niet, en dat al helemaal niet als het gaat om (slechts) een ethische kwestie. Die kwestie vermommen in bijvoorbeeld een gedachtegang rond gezondheid, het mensen tegen zichzelf in bescherming nemen, of een (overigens kwestieuze) bijbeluitleg is ook al uit den boze.

Dus? Zo'n aanvraag kan niet op quasi-principiële gronden worden afgewezen; althans indien zij niet op formele gronden anders beoordeeld dient; dat kan ik niet beoordelen hier. Wat een hovaardigheid om daar anders over te denken! Die tijden zijn toch wel geweest (mag ik hopen).

Overzichtelijke kwestie

Ooit was ik bestuurlijk verantwoordelijk voor de bouw van de Euroborg. Daar zit een casino in. Destijds een mooie bijdrage aan de totale ontwikkeling van het complex waardoor het stadion tegen acceptabele kosten gebouwd kon worden. Wat gaat die casinovergunning Stadskanaal opleveren? Waar draagt die gokhal aan bij? Wie schiet er iets mee op?

Als dat alleen de exploitant is: niet doen. Mocht de vergunning worden afgegeven dan is het ook nodig daarin regels vast te leggen hoe het in die tent er aan toe gaat: wordt er iets gedaan tegen gokverslaving bijvoorbeeld. Een mooie overzichtelijke kwestie voor de gemeente. Komen ze vast wel uit.

