Zeven bekeuringen uitgedeeld bij controle op N361

De politie heeft donderdagmorgen tijdens verkeerscontroles op de N361 zeven bekeuringen uitgedeeld.

Bestuurders werden onder andere beboet voor niet-handsfree bellen en inhalen over een doorgetrokken streep. Ook bleek in een van de auto's een kind geen gordel om te hebben, zo laat de politie via Twitter weten.

N361 Veilig

Er wordt geregeld gecontroleerd op de N361, de weg tussen Lauwersoog en Groningen. De controles zijn onderdeel van het project N361 Veilig, dat tot doel heeft de verkeersveiligheid te verbeteren.