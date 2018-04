Tien jaar cel voor uit de hand gelopen ripdeal

Tien jaar cel. Dat is de straf voor de man die vorig jaar januari Dennis Bruns uit Musselkanaal doodschoot. Dat gebeurde tijdens een uit de hand gelopen ripdeal in Foxhol.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van twaalf jaar.

Diepe sporen

Volgens de rechtbank laat de dood van het slachtoffer diepe sporen na in het leven van de nabestaanden. Ook het feit dat er midden in een woonwijk is geschoten wordt hem zwaar aangerekend.

'Veel bewoners hebben de schoten gehoord en het slachtoffer zien liggen. Dergelijke incidenten vergroten het gevoel van onveiligheid in de samenleving.'

Moord, of niet?

Volgens de rechtbank is er geen sprake geweest van een vooropgezet plan. En dus kan moord niet bewezen worden. Wel wordt het beroep op noodweer afgewezen.

'Er wordt hier iemand ten onrechte een koele moord in de schoenen geschoven', stelde de advocaat tijdens de inhoudelijke behandeling.

Maar de rechtbank gaat daar niet in mee. 'Het is onvoldoende aannemelijk dat de schietpartij is verlopen zoals de verdachte heeft verklaard', aldus de rechter.

Toerekeningsvatbaar

Ondanks dat de verdachte al jaren met een hardnekkige drugsverslaving kampt en ten tijde van de schietpartij onder invloed was, is hij volgens de rechtbank volledig toerekeningsvatbaar.

Claim afgewezen

De moeder en partner van Dennis Bruns eisten twee weken geleden ruim zestigduizend euro wegens zogeheten shockschade. Maar die claim werd donderdag afgewezen.

Volgens de rechtbank is de nabestaanden groot leed aangedaan, maar voldoen ze niet aan de strenge eisen die aan een dergelijke regeling worden gesteld. Zo moet er sprake zijn van een psychiatrisch ziektebeeld. En dat is volgens de rechters niet het geval.

Een 34-jarige medeverdachte (Patrick V.) werd donderdag veroordeeld tot 8 maanden cel waarvan vier maanden voorwaardelijk voor oa. het bezit en verspreiden van cocaïne. Hij onderhield als tussenpersoon de contacten met Dennis Bruns en zijn vrienden.

Lees ook:

- Eis: 15 maanden cel voor laatste verdachte fatale ripdeal Foxhol

- Eis: 12 jaar cel voor dodelijke schoten bij mislukte ripdeal

- Reconstructie Foxhol: onder politiebegeleiding met de hondjes naar buiten

- Reconstructie Foxhol: 'Er wordt met scherp geschoten'

- Betrokkene fatale schietpartij Foxhol: 'Dit is het ware verhaal'