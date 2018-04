Boer in Midwolda ruimt zelf op na ongeval: 'Anders sta je er de hele dag'

'Dat kan ik er niet bijhebben.' Dat is de eerste gedachte van boer Gerko Wieringa uit Midwolda als hij ziet dat zijn trekker dwars doormidden is gescheurd.

Een bestelbusje zag donderdagochtend op de Hoofdweg de trekker over het hoofd met een ravage als gevolg. 'Ik keek naar links en plotseling naar beneden', aldus de boer.

Direct doorpakken

Er vielen geen gewonden en toen dat duidelijk was werd er gelijk doorgepakt. De boer is namelijk ontzettend druk op het land. Met eigen middelen werd de trekker daarom naar het eigen erf gebracht:

'Ik woon vlakbij en als je moet wachten totdat ze het opruimen sta je er de hele dag', legt Wieringa uit. 'Iemand was het verkeer aan het regelen en we hebben de boel zelf snel opgeruimd.'



Trekker snel op het erf

De beide delen van de trekker lagen dus al snel weer op het erf van de boer. Er is flinke schade, maar dat wordt verzekeringswerk voor een andere dag. Want de boer is druk en kan niet stilzitten.

Hij zat dan ook direct na het voorval weer op een andere trekker: 'Het is prachtig weer en ik ben de hele dag aardappelen aan het poten. Je moet jezelf toch redden op een dag als vandaag.'

Lees ook:

- Trekker scheurt dwars doormidden na botsing