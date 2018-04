Deel dit artikel:











Auto belandt in sloot na aanrijding Een van de auto's belandde na de aanrijding in de sloot (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Bij een aanrijding op de Verlaatweg in Ten Boer is donderdagmiddag een auto in de sloot terecht gekomen.

Beide auto's raakten bij het ongeval zwaarbeschadigd. De inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk.